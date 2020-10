Riparte l'Europa League: lo shopping italiano del Leicester e lo scippo Fofana

Leicester-Zorya alle 21:00

Il Leicester City di Brendan Rodgers ha vissuto un'estate da attesa e, solo sul finale, da grande protagonista sul mercato. Pesca grossa in Italia e scippo al Milan, giusto per esser sempre sulle rotative nostrane: sull'esterno è riuscito a prendere Timothy Castagne che è già il miglior assist-man delle Foxes e che ha già segnato anche un gol. Arriva dall'Atalanta e dalle corse con Gian Piero Gasperini non s'è ancora fermato. Sul fotofinish ha preso Cengiz Under dalla Roma: ha già esordito con gli inglesi dopo ottantotto presenze di alti e bassi in giallorosso. E' arrivato come crack, lo ha dimostrato a tratti ma non ha saputo dare costanza a premesse e promesse. Così la Roma, tra necessità e virtù, lo ha ceduto e ben volentieri lo ha accolto Rodgers.

Lo scippo al Milan Il terzo nome acquistato, e pure quello più caro, è Wesley Fofana. Che i rossoneri hanno trattato a lungo col Saint-Etienne ma i milioni fanno la differenza e gli Sky Blues ne hanno messi sul tavolo più dei meneghini. Il classe 2000 di Marsiglia ha già giocato in Premier League nel ko del week-end al King Power Stadium contro l'Aston Villa. In un'estate di lunga attesa e di tre colpi, tutti sul finale, per la formazione che ai tempi di Claudio Ranieri fece il giro del Mondo intero.