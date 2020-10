Riparte l'Europa League: Mesut Ozil il più pagato della competizione. Ed è fuori squadra

vedi letture

Mesut Ozil prende mezzo milione a settimana per non giocare a calcio. Mesut Ozil prende mezzo milione a settimana per non essere nella lista per la Premier League, per non essere in quella per l'Europa League. Mesut Ozil è il controsenso dell'Arsenal e del club londinese. In un periodo di profonda spending review da parte di tutti, i Gunners hanno adottato la linea dura con il trequartista tedesco. Già ai tempi di Unai Emery, il tecnico spagnolo disse che "non merita far parte della squadra". La rottura è stata netta, il giocatore fuori dai piani e fuori squadra ma Ozil non ha mollato le tende ed è rimasto a Londra.

Il più pagato dell'Europa League Questo è il controsenso maggiore. Perché non è solo il più pagato in rosa ma con uno stipendio faraonico, da quasi 20 milioni di euro, è anche quello meglio remunerato dell'intera kermesse europea. Il trentaduenne ha rifiutato in estate il taglio agli stipendi ma si è anche stampato di nuovo nel cuore dei tifosi, prendendosi carico dello stipendio del lavoratore che sta dietro alla mascotte, Gunnersaurus, licenziato dal club nell'ottica della spending review dopo 27 anni di servizio. Un altro tassello nella lotta intestina e milionaria tra il trequartista e l'Arsenal, che anche con Mikel Arteta non ha cambiato linea. Mesut Ozil fuori squadra, con uno stipendio da Pallone d'Oro.