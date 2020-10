Riparte l'Europa League: occhio al Nizza. Gouiri è l'erede designato di Benzema

vedi letture

C'era una volta il Nizza di Mario Balotelli. Quello del catalizzatore d'attenzioni mediatiche, oggi tutte su un allenatore che è un'icona del calcio transalpino e pure mondiale. Patrick Vieira, quarantaquattro anni, primi passi in America e poi il salto europeo, è il manico di una formazione che è terra di giovani e talenti. Oggi, 18:55, pure il debutto in Europa League in casa del Bayer Leverkusen e il centravanti è quello che è considerato il potenziale dopo Karim Benzema con la Francia, anche se il Lione ha scelto in modo abbastanza sorprendente di lasciarlo andare in estate: si tratta di Amine Gouiri, tutta la trafila delle nazionali francesi con una media superiore di un gol a partita, classe 2000 di Bourgoin-Jallieu che all'OGN ha già segnato 3 reti in questo inizio di Ligue 1, partecipando al 50% dei gol della formazione di Vieira.

L'erede di Benzema Così è considerato anche in Francia e, appunto, c'è stato stupore davanti alla decisione di Aulas di farlo partire per Nizza. La Juventus lo ha seguito con attenzione, nell'ottica di trovare un vice giovane e di grande prospettiva per l'attacco. Un giocatore che era considerato la perla più preziosa della miniera d'oro dell'OL e che invece ora si gode Nizza e Vieira. Che ha in mano l'erede designato di Benzema.