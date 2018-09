Riparte la Serie A - Chievo, le insidie continuano. D'Anna cerca l'assetto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Quel che sarà sarà: tra una richiesta di penalizzazione e una di improcedibilità, il Chievo attende il responso della giustizia sportiva con la testa all'Olimpico (aggiornamento 12.34: -3 per il Chievo, ufficialmente). C'è la Roma: dopo Juventus e Fiorentina alla prima e alla seconda, l'avvio thrilling dei clivensi può considerarsi completo.

ALLA RICERCA DELL'ASSETTO GIUSTO -

Molto difensivo contro la Juventus, più arrembante contro Fiorentina ed Empoli: D'Anna deve ancora sciogliere i dubbi su quale sia l'assetto tattico di base del suo Chievo. Al netto del 4-5-1 visto coi bianconeri, il centrocampo a tre è quasi una certezza e la presenza di Birsa è indispensabile per dare qualità all'attacco. Lo sloveno può agire da trequartista alle spalle di due punte come contro l'Empoli, o in compagnia di Giaccherini a supporto di un unico vero centravanti.

COME È ANDATA LA SOSTA?

Solo panchina per Joel Obi con la Nigeria contro le Seychelles, mentre Fabio Depaoli ha giocato per 90 minuti nel 3-1 dell'Italia Under 21 all'Albania. Nonostante il rientro di Cacciatore, il giovane classe '97 potrebbe partire dal primo minuto anche col club. La pausa del campionato non ha consentito a Djordjevic di recuperare dall'infortunio, si spera almeno nel rientro di Nicola Rigoni per rimpolpare il centrocampo.

L'UOMO IN PIÙ -

Dopo i 3 gol in 12 presenze nei sei mesi della passata stagione, Emanuele Giaccherini ha conquistato il Chievo. In questo campionato è già andato a segno, ma deve comunque sgomitare: questione di modulo, come dicevamo prima, più che di qualità.

COSÌ CONTRO LA ROMA -

Out, almeno dal primo minuto, Hetemaj. D'Anna dovrebbe confermare il 4-3-2-1 visto contro l'Empoli: se Rigoni ce la farà, sarà titolare a centrocampo. Altrimenti, spazio a Depaoli in mediana con Tomovic o Cacciatore come terzino destro.

4-3-2-1: Sorrentino; Cacciatore, Rossettini, Bani, Barba; Depaoli, Radovanovic, Obi; Birsa, Giaccherini; Stepinski.