Riparte la Serie A - Empoli, Mraz attende la sua occasione

Quattro punti in tre partite sono un buon bottino, ma l'obiettivo dell'Empoli di Aurelio Andreazzoli è quello di alzare l'asticella a livello di gioco e di risultati, per continuare a stupire e imporsi anche nella massima Serie dopo la straordinaria cavalcata di un anno fa in cadetteria.

IL BEL GIOCO E I GOL DI CAPUTO - L'ex tecnico della Roma si affida alle certezze del collaudato 4-3-1-2, in cui si esaltano soprattutto i centrocampisti e il trequartista. L'11 titolare si recita già a memoria, ma non è escluso che ci possano essere altri protagonisti in corso d'opera, a cominciare da Provedel.

COME È ANDATA LA SOSTA? - Krunic, Mraz, Rasmussen e Jakupovic saranno gli ultimi a rientrare, mentre sono già tornati alla base Acquah, Veseli, Zajc e Mchedlidze. Andreazzoli, che già deve fare a meno dell'infortunato Antonelli, sta provando a recuperare Pasqual e Maietta.

L'UOMO IN PIÙ - Dopo l'ottimo esordio contro il Genoa, impreziosito da una rete, Samuel Mraz ha avuto pochi minuti a disposizione contro il Chievo per mettersi in mostra. Non è escluso che l'attaccante slovacco trovi più spazio, soprattutto se La Gumina non dovesse riuscire a sbloccarsi. I problemi dei due terzini sinistri potrebbero invece lanciare Veseli.

COSÌ CONTRO LA LAZIO - Terracciano; Di Lorenzo, Rasmussen, Silvestre, Pasqual; Acquah, Capezzi, Krunic; Zajc; Caputo, La Gumina.