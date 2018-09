Riparte la Serie A - Fiorentina, tentazione Pjaca. L'uomo in più è Veretout

© foto di Federico De Luca

La querelle con la Lega Calcio si è chiusa nell'unico modo possibile: la Fiorentina non avrebbe rinunciato alla fascia da capitano di Davide Astori e non sarà costretta a farlo. Il totem resta sul braccio di German Pezzella, unico tra i venti capitani di Serie A. Sabato alle 18 c'è il Napoli al San Paolo: stesso numero di punti (6) ma i partenopei hanno una gara in più. E per ora hanno convinto meno.

LE CERTEZZE DI PIOLI -

Stefano Pioli va avanti col 4-3-3 che ha portato due vittorie su due. Un terzino bloccato (Milenkovic), l'altro più libero di avanzare (Biraghi): equilibri consolidati dopo il finale della scorsa stagione. Centrocampo in via di rodaggio: sulla carta, la licenza di offendere l'avrebbe Gerson; in pratica, se l'è presa Benassi, attuale capocannoniere del campionato. Nel mezzo, l'ago della bilancia: Edimilson Fernandes si è ben disimpegnato nelle prime uscite. Ora potrebbe (dovrebbe?) tornare Veretout, il cui inserimento nei meccanismi gigliati può rappresentare il salto di qualità. Capitolo attacco: Simeone e Chiesa sono certezze, nonostante la giovane età. Manca il terzo: per ora è stato Eysseric, a sinistra dovrebbe giocare un esterno più offensivo, capace di cercare la porta con maggiore insistenza e pericolosità. Nella rosa dei gigliati, a queste qualità risponde il nome di Marko Pjaca.

COME È ANDATA LA SOSTA?

Il croato è stato fra i 13 giocatori viola impegnati con la maglia della propria nazionale, maggiore o giovanile. Pjaca ha giocato sia contro il Portogallo che nel disastro collettivo contro la Spagna: 100 minuti in totale, pur senza brillantezza ha dimostrato di reggere i due impegni ravvicinati. Gli italiani: Chiesa è stato l'uomo della provvidenza nella gara tra Italia e Polonia, per poi giocare da titolare contro il Portogallo. Meglio i 18 minuti di Bologna che i 90 di Lisbona. Percorso (quasi) inverso per Biraghi: titolare contro la Polonia, ha seguito da spettatore la sconfitta lusitana. Solo panchina in azzurro per Benassi. 90 minuti e gol contro il Guatemala per Simeone, all'esordio assoluto con l'Argentina e poi entrato solo nel finale della gara contro la Colombia. È stato titolare in entrambe le sfide con l'albiceleste invece Pezzella. Gli altri? Milenkovic ha giocato da titolare con la sua Serbia contro la Lituania, lo svizzero Edimilson Fernandes ha disputato 24 minuti della gara contro l'Inghilterra. In campo anche Dabo con la maglia del Burkina Faso e Hancko con quella della Slovacchia Under 21. Solo panchina per Norgaard.

L'UOMO IN PIÙ -

È francese, ma non gioca in nazionale. Se Pjaca rappresenta la tentazione del nuovo per l'attacco, ma ne va verificata la tenuta sotto il profilo fisico, Jordan Veretout è già stato un fattore determinante per le sorti della Fiorentina: l'anno scorso è stato tra i migliori centrocampisti della Serie A. Da interno, però: con l'addio di Badelj, Pioli ha deciso di "trasformare" Veretout in un regista. Prevedibile che, per adattarsi ai nuovi compiti, il classe '93 necessitasse di tempo: gliel'ha concesso la squalifica rimediata nel finale della scorsa stagione, che l'ha tenuto fuori in queste prime due partite. Ora, però, Veretout deve (ri)prendersi la Fiorentina: Edimilson ha fatto bene, dà garanzie e sa già ricoprire il ruolo di centrale in un centrocampo a tre. Pensando più a difendere che a impostare, però. Dal ritorno del francese, invece, ci si attende il cambio di marcia.

COSÌ CONTRO IL NAPOLI -

Mirallas e Pjaca sono recuperati a livello fisico. Dei due, il croato ha più possibilità di scendere in campo dal primo minuto: ballottaggio con Eysseric. A centrocampo, altro dubbio da sciogliere: quello, appunto, legato all'alternanza Edimilson-Veretout. In porta, meno dubbi: andrà Dragowski, con Lafont ancora al lavoro per recuperare dall'infortunio.

4-3-3: Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Hugo, Biraghi; Benassi, Veretout, Gerson; Chiesa, Simeone, Pjaca.