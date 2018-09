Riparte la Serie A - Genoa, Sandro quasi pronto. Piatek cerca conferme

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo la pesante sconfitta contro il Sassuolo, il Genoa vuole ritrovare subito equilibri e vittoria. Mister Ballardini ha lavorato molto sulla fase difensiva ma allo stesso tempo spera che in attacco arrivino conferme dalla coppia titolare, che ha ben impressionato finora.

UNO O DUE TREQUARTISTI? - È questo il dilemma maggiore: per adesso il modulo preferito è stato il 3-4-1-2, con Pandev alle spalle di Kouamé e Piatek. Ma Ballardini, in attesa di Sandro, pensa a Bessa per dare maggiore sostanza, sacrificando l'ex Cittadella.

COME È ANDATA LA SOSTA? - Krzysztof Piątek ha esordito con la Nazionale maggiore polacca nella sfida contro l'Irlanda. Poco più di un'ora per l'attaccante, che è rimasto in panchina contro l'Italia, match in cui è rimasto fuori anche Domenico Criscito, che invece ha giocato 74' contro il Portogallo indossando anche la fascia di capitano. Una bella soddisfazione, come il gol di Pandev con la sua Macedonia. Problema all'adduttore per Favilli con l'Under-21: la punta non ci sarà con il Bologna, così come Lisandro Lopez, che resterà fuori fino a metà ottobre.

L'UOMO IN PIÙ - Non è ancora al 100%, ma Ballardini è pronto ad abbracciare Sandro, che dovrebbe andare in panchina contro il Bologna. Il tecnico ravennate ha diverse frecce da scoccare: in rampa di lancio ci sono anche Iuri Medeiros e Daniel Bessa.

COSÌ CONTRO IL BOLOGNA - Marchetti; Biraschi, Spolli, Zukanovic; Lazovic, Romulo, Hiljemark; Criscito; Pandev; Kouamé, Piatek.