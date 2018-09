Riparte la Serie A - Inter, tutti per Icardi. Spalletti valuta Dalbert

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

La vittoria di Bologna ha ridato entusiasmo all'Inter di Spalletti, che aveva cominciato il campionato con un passo falso e mezzo. Dopo una campagna acquisti che ha portato rinforzi del calibro di De Vrij, Nainggolan e Keita, i nerazzurri hanno ambizioni di altissima classifica, anche se la Juventus sembra ancora irraggiungibile. Resta da capire quanto influirà, sul cammino in Serie A, l'avventura in Champions League, che l'Inter si appresta a rivivere dopo sette anni di astinenza.

LA POSIZIONE DI NAINGGOLAN E IL TURNOVER - Nell'ultimo turno di campionato Spalletti ha messo in campo quello che dovrebbe essere l'11 di riferimento. Nainggolan, sulle orme di quanto già visto a Roma, è stato impiegato sulla linea dei trequartisti, lasciando a Brozovic e Gagliardini i compiti prettamente difensivi. L'abbondanza di esterni permetterà nel corso della stagione anche l'utilizzo del 4-3-3 o del 3-5-2, gli impegni in Champions porteranno a un robusto turnover.

COME È ANDATA LA SOSTA? - Lautaro Martinez non è sceso in campo con la sua Argentina a causa di un fastidio al polpaccio sinistro e non sarà a disposizione per la sfida contro il Parma. Spalletti dovrà rinunciare anche a Vrsaljko, uscito malconcio dal match contro la Spagna. Le condizioni di Icardi, invece, saranno valutate in giornata: l'attaccante ha giocato l'amichevole con la Colombia e dovrebbe tornare dal 1' dopo l'assenza di Bologna.

L'UOMO IN PIÙ - Maurito è sicuramente l'uomo più atteso in casa nerazzurra: il bomber argentino è ancora a secco in campionato e vuole sbloccarsi al più presto. Nainggolan ha già dimostrato quanto possa essere importante, così come De Vrij e Asamoah. Spalletti, adesso, attende risposte importanti da Dalbert, che ancora non è riuscito a mostrare le proprie qualità.

COSÌ CONTRO IL PARMA - Handanovic; D'ambrosio, Skriniar, De Vrij, Asamoah; Gagliardini, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi.