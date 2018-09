Riparte la Serie A - Lazio, Inzaghi non cambia. E cerca il vero Luis Alberto

© foto di Federico Gaetano

Il campionato della Lazio è iniziato a Frosinone. È questo, immaginiamo, il messaggio che i giocatori biancocelesti si saranno mandati per esorcizzare l'avvio più complicato che un computer potesse concepire: Napoli e Juve, seconda e prima, una dopo l'altra, erano gli scogli più ardui. Non superati, ma ora si fa sul serio. Guai a sottovalutare l'Empoli.

STESSA SPIAGGIA STESSO MARE -

Che vinca o che perda, la Lazio ha una sua identità: dopo aver scoperto il 3-5-2 (o 3-5-1-1), raramente Inzaghi ha fatto eccezioni alla regola. Il rischio? Vedere in campo sempre la stessa squadra può rendere prevedibile il tutto. Finché convince (e tutto sommato anche quando ha perso con Napoli e Juve non ha sbandato), però, non sembra vi siano in cantiere particolari novità. Purché funzioni, diceva qualcuno.

COME È ANDATA LA SOSTA?

Indecifrabile perché un giocatore come Luis Alberto non sia neanche considerato dalla nazionale spagnola. Buon per Inzaghi, che ha potuto far mettere benzina nel serbatoio dell'iberico, non pimpante fin qui in stagione. La sosta doveva consentire di vedere Berisha, e qui parliamo di un altro punto interrogativo, perché di fatto il nuovo arrivato non si è mai allenato coi compagni. Per quanto riguarda i giocatori impegnati con le rispettive nazionali, buone nuove da Caceres, che ha giocato 90 minuti contro il Messico. La fascia al braccio non ha aiutato Immobile, a secco anche Milinkovic-Savic contro la Romania.

L'UOMO IN PIÙ -

Premesso che non ci aspettiamo grandi sorprese, e che la vera aggiunta doveva essere proprio Berisha, l'arma in più dovrà essere proprio Luis Alberto. Lo spagnolo ha accusato problemi di pubalgia e lavora per recuperare. Ha segnato e ha offerto i consueti sprazzi di classe, ma la Lazio da lui attende sempre quel qualcosa in più.

COSÌ CONTRO LA JUVENTUS -

Squadra che vince, dicevamo, non si cambia. Inzaghi dovrebbe confermare in blocco l'undici visto contro il Frosinone. Possibile l'inserimento di Correa.

3-5-1-1: Strakosha; Wallace, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto; Immobile.