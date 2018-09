Riparte la Serie A - Milan, Higuain insegue il gol. Caldara in naftalina

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il gol realizzato da Cutrone al 95' contro la Roma ha permesso al Milan di lavorare con maggiore tranquillità durante la sosta. Tre punti importanti, quelli conquistati contro i giallorossi, dopo la sconfitta all'esordio contro il Napoli. Il calendario, fino ai prossimi impegni delle Nazionali, sarà in discesa per la squadra di Gattuso, che deve mettere fieno in cascina fino al derby del 21 ottobre.

ALLA RICERCA DI COMPATTEZZA E GOL PESANTI - Le maggiori preoccupazioni per il tecnico calabrese derivano da una condizione fisica non ancora ottimale e da qualche disattenzione di troppo in difesa. In avanti il Milan produce tanto ma concretizza poco. Il 4-3-3 non è in discussione ma la qualità dei ricambi (Bakayoko e Castillejo su tutti) può permettere a Ringhio di cambiare modulo in corsa, provando magari il 4-2-3-1.

COME È ANDATA LA SOSTA? - L'infortunio di Patrick Cutrone con la Nazionale Under-21 è meno grave del previsto ma impedirà quasi certamente all'attaccante classe '98 di partecipare alla trasferta in terra sarda. Sorridono, invece, Calhanoglu e Halilovic, entrambi a segno negli impegni internazionali.

L'UOMO IN PIÙ - Il pensiero va subito a Gonzalo Higuain, che vuole assolutamente sbloccarsi in maglia rossonera. Il Pipita guiderà l'attacco supportato da Calhanoglu e Suso: grandi aspettative sono riposte anche nel turco, mentre lo spagnolo deve tornare a essere il trascinatore ammirato negli ultimi due anni. Caldara, invece, si accomoderà di nuovo in panchina: Gattuso gli dovrebbe preferire ancora Musacchio.

COSÌ CONTRO IL CAGLIARI - Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, Higuain, Calhanoglu.