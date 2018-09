Riparte la Serie A - Napoli, riscatto e certezze. Arriva il turno di Fabian?

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Anti-Juve o no? Dopo averne vestito i panni per le ultime tre stagioni, in teoria il Napoli non dovrebbe neanche porsi questo problema. Tanto più che, prima di Cristiano Ronaldo, il ritorno di Carlo Ancelotti in Italia era stato il grande colpo del mercato estivo. La brutta sconfitta con la Sampdoria, però, ha riportato a galla i dubbi di chi non vede più nel club partenopeo il principale avversario dei bianconeri nella lotta scudetto.

NUOVE CERTEZZE -

Sono quelle che servono al Napoli e a Napoli, dopo il triennio sarrista. La rivoluzione silenziosa di Ancelotti fin qui ha fatto un discreto rumore: Hamsik trasformato in regista, meno certezze circa il tridente offensivo. Il modulo è rimasto il 4-3-3, ma il modulo non vuol dire nulla, se non si parla del modo in cui è interpretato. Dal quel punto di vista, siamo ancora in una fase di esperimenti, e con la Champions alle porte il tempo stringe.

COME È ANDATA LA SOSTA?

La sosta dà, la sosta toglie. Fascia da capitano al braccio contro il Montenegro, Vlad Chiriches ha rimediato la rottura del crociato. Si è invece rivisto in allenamento Faouzi Ghoulam: troppo presto per parlare di rientro in campo, ma per l'algerino è già una bella notizia. 15 i giocatori impegnati a vario minutaggio con le rispettive rappresentative nazionali: spicca Zielinski, giustiziere dell'Italia incrociata poi anche da Mario Rui. Per rimanere in tema, non rientrerà particolarmente felice Lorenzo Insigne: toccherà al San Paolo il compito di riabbracciarlo.

L'UOMO IN PIÙ -

Ne hanno parlato benissimo, Ancelotti lo ha voluto e convinto, poi elogiato. Ora Fabian Ruiz aspetta l'occasione per una maglia da titolare: potrebbe arrivare proprio contro la Fiorentina, viste le condizioni non ottimali di Zielinski. Anche perché gli zero minuti fin qui rimediati non rendono giustizia all'investimento estivo.

COSÌ CONTRO LA FIORENTINA -

In porta ancora Ospina, difesa confermata in blocco. A centrocampo più Hamsik di Diawara, come detto se Zielinski non recupererà al meglio potrebbe toccare a Fabian. Attacco tutto da decidere, con ballottaggio Mertens-Milik al centro.

4-3-3: Ospina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Hamsik, Fabian; Callejon, Milik, Insigne.