Riparte la Serie A - Parma, stop ai cali nel finale. Ciciretti arma in più

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prima la Juventus, ora l'Inter. Il Parma, a caccia del primo successo in campionato, si prepara ad affrontare un'altra big. Un solo punto conquistato finora, frutto del pareggio all'esordio contro l'Udinese, anche se a pesare sono le tante reti subite negli ultimi minuti.

UN IMPERATIVO: EVITARE I CALI NEL FINALE - È un Parma a due facce quello ammirato nelle prime tre giornate. Troppi cali alla distanza e punti persi nei finali di partita, a testimonianza di una tenuta fisica non ancora ottimale. D'Aversa ha lavorato su questo e sulla fase difensiva, per limitare le distrazioni risultate fatali.

COME È ANDATA LA SOSTA? - Le due settimane di pausa sono servite alla squadra per mettere benzina nelle gambe e recuperare qualche elemento importante. Gazzola e Bastoni saranno disponibili per la trasferta di San Siro, così come Ciciretti, che potrebbe andare in panchina, e Sprocati. L'unico assente sarà Grassi. Dimarco, Stulac e Sierralta sono rientrati dagli impegni con le Nazionali, che hanno esaltato soprattutto il terzino, a segno con l'Under-21 azzurra.

L'UOMO IN PIÙ - Facile dire Ciciretti, da cui D'Aversa si attende il definitivo salto di qualità, o Gervinho, la cui esperienza può risultare determinante. Fin qui il migliore è stato sicuramente Stulac, indispensabile nel centrocampo dei ducali. Buono anche l'impatto di Inglese, che ha già dimostrato di essere entrato appieno negli schemi offensivi degli emiliani.

COSÌ CONTRO L'INTER - Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Gobbi; Rigoni, Stulac, Barillà; Gervinho, Inglese, Di Gaudio.