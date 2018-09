Riparte la Serie A - Roma, coccole per Kluivert jr.. Aspettando Pastore

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il successo in extremis contro il Torino, poi tanta fatica e qualche critica per le scelte operate, dal mercato al campo. La Roma di Eusebio Di Francesco ha faticato più del previsto nelle prime settimane, conquistando appena quattro punti. I giallorossi non convincono soprattutto a livello tattico: le partenze di Nainggolan e Strootman hanno aperto voragini in mezzo al campo. E Pastore e Cristante non convincono come mezzali.

ESPERIMENTO FALLITO, SI TORNA AL 4-3-3 - L'esperimento della difesa a 3 provato contro il Milan non ha portato i frutti sperati, così i capitolini dovrebbero tornare al classico 4-3-3, con un po' di turnover in vista dell'esordio in Champions. Florenzi riposerà (al suo posto ci sarà Karsdorp), mentre a centrocampo potrebbe toccare a Nzonzi, con De Rossi in panchina. Tre maglie in avanti, tanti contendenti: Dzeko, El Shaarawy e Under sono in vantaggio su Schick, Perotti e Kluivert.

COME È ANDATA LA SOSTA? - Dodici giallorossi hanno risposto alla chiamata delle Nazionali, ma non tutti sono scesi in campo. Ieri Di Francesco ha lavorato con tutta la rosa, eccezion fatta per Pastore. Sospiro di sollievo per Manolas, soprattutto pensando al Real: il greco aveva chiesto il cambio durante la sfida contro l'Ungheria, ma solo per precauzione.

L'UOMO IN PIÙ - Dopo il brillante esordio, impreziosito dalla giocata decisiva per la vittoria contro il Torino, Justin Kluivert può essere sicuramente una delle sorprese stagionali. Di Francesco vuole aspettare ancora prima di lanciare definitivamente l'olandese, utilizzando lo stesso metodo che ha funzionato con Under. A Roma, però, le aspettative più alte sono nei confronti di Javier Pastore, ancora alla ricerca della migliore condizione fisica. Poi c'è il caso-Olsen: chiamato a non far rimpiangere Alisson, lo svedese non ha convinto nelle prime uscite e anche in Nazionale non è sembrato sicuro.

COSÌ CONTRO IL CHIEVO - Olsen; Karsdorp, Manolas, Fazio, Kolarov; Pellegrini, Nzonzi, Cristante; Under, Dzeko, El Shaarawy.