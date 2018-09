Riparte la Serie A - Samp, Giampaolo cerca il vice-Saponara

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ci siamo lasciati col 3-0 al Napoli e lo splendido gol di Quagliarella, ritroviamo la Sampdoria pronta a sfidare il Frosinone e poi ad attendere novità sulla gara con la Fiorentina, riprogrammata alle 17 di mercoledì 19. Una scelta che ha dato non poco fastidio ai cittadini di Genova e ai tifosi blucerchiati: la Lega Serie A, per ora, tace. E nel mezzo c'è la gara dello Stirpe.

IL TREQUARTISTA, QUESTO CONOSCIUTO-

Tra i mille meriti di Marco Giampaolo, che ormai da anni ha fatto della Samp una delle migliori squadre del nostro campionato, vi è la riscoperta del ruolo di trequartista, una particolarità tutta italiana in quello sport globale che è il calcio. Riscoperto il ruolo, Giamapolo ha la missione di rispolverare Riccardo Saponara, che però tornerà a disposizione solo a novembre. In una squadra ben collaudata, in un 4-3-1-2 che ha i suoi interpreti, il tecnico deve scegliere un erede per supportare le due punte: sulla carta dovrebbe essere Gaston Ramirez, ma non è detto che sia davvero così.

COME È ANDATA LA SOSTA?

Dieci blucerchiati convocati, spicca la prestazione di Ekdal: è uscito dal campo con la Svezia sul 2-0, poi ha vinto la Turchia per 3-2. In campo anche Jankto, Bereszynski, Belec, Kownacki, Andersen, Audero e Ronaldo Vieira. Capitolo infortuni: detto di Saponara, l'altro lungodegente è Regini, che tornerà in campo nel 2019. Da registrare i soliti acciacchi per Tonelli: il feeling con Andersen è sorprendente e ha spedito in panchina Colley. Se l'ex Napoli non dovesse recuperare, toccherebbe proprio al belga.

L'UOMO IN PIÙ -

Parlavamo di Ramirez. E l'uruguaiano, se restituito ai fasti del Bologna, potrebbe essere l'arma in più. Giampaolo, però, pare intenzionato a puntare sempre di più su Gianluca Caprari come trequartista, almeno finché Saponara non tornerà a disposizione. Con l'ex Fiorentina out e Ramirez non troppo convincente, il numero 17 ha la sua occasione.

COSÌ CONTRO IL FROSINONE -

Con Tonelli in campo, sarà lui a fare coppia con Andersen, altrimenti ecco Colley. Ancora out Praet, che finora ha giocato solo in Coppa Italia.

4-3-1-2: Audero; Bereszynski, Tonelli, Andersen, Murru; Barreto, Ekdal, Linetty; Caprari; Quagliarella, Defrel.