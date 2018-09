Riparte la Serie A - Sassuolo, De Zerbi e le mosse per fermare la Juve

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sette punti in tre partite: difficile immaginare un miglior avvio per il Sassuolo di Roberto De Zerbi, incontratisi dopo aver vissuto entrambi una stagione alquanto complicata. La sorpresa di questo avvio di campionato, al confronto con la prima della classe: ora c'è la Juve.

CON LA JUVE NON SI RISCHIA -

Il Sassuolo di De Zerbi è camaleontico. Un po' come la stessa Juve: difesa a 4 con Inter e Cagliari, poi difesa a 3 con il Genoa. Il tecnico neroverde non vuole dare certezze agli avversari e sta studiando il modo per sorprendere anche la Juventus. Con cui, però, è difficile rischiare: la soluzione più credibile è infatti il ritorno a quel 4-3-3 che comunque è il modulo base del Sassuolo. E il dubbio tattico Boateng-Babacar, alternative per il ruolo di centravanti con modi molto diversi di interpretarlo, resta in piedi.

COME È ANDATA LA SOSTA?

Bene per Berardi, che al netto della sconfitta col Portogallo ha ritrovato l'azzurro. Impegnati in azzurrino altri talenti sassolesi, da Adjapong e Locatelli con l'Under 21 per arrivare a Brignola con l'Under 20. È tornato in gruppo durante la sosta Magnanelli, mentre ha lavorato a parte Peluso, che sarà assente contro la sua ex squadra.

L'UOMO IN PIÙ -

Francesco Magnanelli è, appunto, l'arma in più che De Zerbi potrà sfoggiare. Un'arma non troppo pericolosa in fase offensiva, concesso, ma centrale negli equilibri di gioco del Sassuolo. Non a caso, gli emiliani non hanno subito gol soltanto nella gara contro l'Inter, l'unica delle tre col proprio capitano in campo, e sulla carta la più pericolosa. Talento, freschezza, corsa, fame: contro la Juve servirà tutto questo. Ma anche l'esperienza del numero 4.

COSÌ CONTRO LA JUVENTUS -

Tutto sta nel modulo. Col 4-3-3, spazio appunto al rientrante Magnanelli, altrimenti potrebbe essere infoltita la difesa con Marlon o Lemos in un 3-4-3. In attacco, più Boateng di Babacar. Da non escludere l'uso contestuale di entrambi, con KPB defilato sulla fasce.

4-3-3: Consigli; Lirola, Magnani, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Magnanelli, Duncan; Berardi, Boateng, Di Francesco