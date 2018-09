Riparte la Serie A - SPAL, Petagna e Valdifiori alla prova del 9

© foto di Federico Gaetano

Una partenza folgorante, rovinata parzialmente dalla beffa subita a Torino contro la squadra di Mazzarri. La SPAL ha già messo in cascina sei punti, frutto di due importanti successi contro dirette concorrenti per la salvezza, Bologna e Parma. La ripresa del campionato riserva un match complicato: al Mazza arriva l'Atalanta di Gasperini, ancora scossa per l'eliminazione dall'Europa League.

LE CERTEZZE DI SEMPLICI - Una difesa ermetica, la corsa di Lazzari e Fares, la sostanza di Missiroli e le magie di Kurtic e Antenucci. La SPAL è ripartita dalle certezze maturate nelle ultime stagioni: la squadra di Semplici mostra sempre grande compattezza e trame di gioco ormai consolidate. Una continuità tecnica che finora ha pagato.

COME È ANDATA LA SOSTA? - Tutti felici per la convocazione e l'esordio di Andrea Lazzari con l'Italia di Roberto Mancini. Sono rientrati anche Djourou, Fares, Kurtic e Gomis. Semplici deve fare i conti con due defezioni importanti: Bonifazi non è ancora al 100%, mentre Viviani resterà fuori per un paio di settimane a causa di un infortunio alla caviglia procurato sabato nell'amichevole con la Primavera. Schiattarella e Costa, invece, sono pienamente recuperati.

L'UOMO IN PIÙ - In attesa di Bonifazi, Semplici aspetta il primo gol di Andrea Petagna e spera di ammirare le geometrie di Mirko Valdifiori, che probabilmente sarà titolare con l'Atalanta dopo gli spezzoni giocati nelle prime giornate.

COSÌ CONTRO L'ATALANTA - Gomis; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Kurtic, Valdifiori, Missiroli, Fares; Petagna, Antenucci.