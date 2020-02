Ritorno alle origini: il 4-3-1-2 è il futuro di questa Samp?

© foto di www.imagephotoagency.it

Il passato che ritorna. Prima della sfida di domenica c’era una tradizione negativa che vedeva i blucerchiati vincenti una sola volta nelle ultime cinque uscite nella tana granata. Dall’altra c’è un passato più piacevole, un ritorno al 4-3-1-2, schema che con Marco Giampaolo ha dato soddisfazioni alla Sampdoria nelle passate stagioni. Claudio Ranieri ha voluto dare continuità all’assetto tattico per cui questa squadra era stata costruita nelle stagioni trascorse prendendo le buone indicazioni che si erano viste nella sfruttata gara casalinga contro il Napoli persa per 4-2. E allora dentro i tre giocatori con maggiore qualità, Ramirez, Quagliarella e Gabbiadini, più vicini e messi in condizione di dialogare con più facilità.

Tabù infranto - Le occasioni non sono certamente mancate: prima la conclusione di Gaston Ramirez respinta da Sirigu nel primo tempo e poi l’occasione sempre per l’uruguaiano - lanciato in entrambe le occasioni da Quagliarella - che ha trovato la buona risposta dell’estremo difensore granata. Dopo la doccia fredda di Verdi, la Sampdoria ha trovato l’ennesima reazione stagionale e, ancora con un Gaston Ramirez in grande spolvero e autore di una doppietta, ha capovolto il punteggio prima del 3-1 di Quagliarella dal dischetto.

Schema riproposto con la Fiorentina - Dopo i tre punti di vitale importanza conquistati al "Grande Torino" la Sampdoria ora dovrà cercare di dare continuità di risultati per uscire dalle sabbie mobili. Nel post gara Ranieri ha voluto sottolineare come la squadra comunque non deve sentirsi arrivata nonostante la boccata di ossigeno di sabato. Domenica prossima a Marassi arriva la Fiorentina dell’amato ex Beppe Iachini e che dista soltanto due punti. Il tormentone, nella settimana che segue il Festival di Sanremo, però è già partito. Riproporre il 4-3-1-2 con Ramirez alle spalle di Quagliarella e Gabbiadini o ritornare ad un più ordinato 4-4-2 con l’ex Bologna largo a destra e Linetty a sinistra? A Claudio Ranieri la risposta.