Rivelazioni d'Europa: Alcacer, così ha spostato gli equilibri in Bundes

© foto di J.M.Colomo

Paco Alcacer non sposta gli equilibri. Li ribalta. Paco Alcacer ha un ritmo di un gol ogni ventinove minuti in Bundesliga. Paco Alcacer era riserva e comprimario a Barcellona. Paco Alcacer è il nuovo centro del giovane universo Borussia Dortmund. Paco Alcacer, a ottobre, aveva tirato in porta dieci volte. Con dieci gol. Sembra l’anno della benedizione per Francisco Alcácer García da Torrent, Spagna. Una vita al Valencia prima dell’occasione Blaugrana dove giocare strappando il posto a mostri sacri come Luis Suarez, Neymar e Lionel Messi non era facile. Anzi. Impossibile. Ernesto Valverde ha fatto altre scelte, in estate, Alcacer è sbarcato nella Ruhr senza fuochi d’artificio ma sin dal primo impatto si è mostrato come uno dei più implacabili punteri mai visti dalle parti delle miniere. Sette delle nove reti siglate le ha fatte partendo dalla panchina, arma segreta di Lucien Favre, uomo capace di spaccare le partite come nessun altro. Letteralmente. Nei numeri. Nei gol. In una Germania al rovescio, ribaltata dal Borussia Dortmund e da Paco Alcacer. Un gol ogni ventinove minuti in Bundesliga. Da sogno.

Nome Francisco Alcácer García

Anno di nascita 1993

Nazionalità Spagna

Squadra Borussia Dortmund

Ruolo Attaccante