Rivelazioni d'Europa: Bamba, ascesa a piccoli passi. Con tappa a Lille

Jonathan Bamba, d'estate, ha detto no al Saint-Etienne. No alle proposte di rinnovo alla squadra dov'era cresciuto, sbocciato, ma che nel corso dei mesi lo ha mandato in giro per ben più di un prestito. Paris FC, Saint-Truidense Angers. L'esordio è arrivato tra i pro nel 2015, contro il Paris Saint-Germain. L'escalation è stata lenta, la scorsa stagione è stata una delle pochissime luci nella buia annata dei Verts. Anche per questo, Bamba ha deciso di andare altrove. Perché le proposte economiche non collimavano col suo desiderio d'essere protagonista ma, a sorpresa, nonostante accostamenti e corteggiamenti, ha firmato fino al 2023 con il Lille. Christophe Galiter lo fa giocare come esterno destro o sinistro del suo 4-3-3, alternandolo con una delle altre grandi rivelazioni del campionato come Nicolas Pepe. Sette gol in tredici partite, uno ogni centosessantadue minuti giocati, Bamba è uno dei giocatori che più stanno impressionando in questa stagione in Ligue 1. E il passaggio al Lille sembra appunto tale, se questa sarà la sua escalation.

Nome Jonathan Bamba

Anno di nascita 1996

Nazionalità Francia

Squadra Lille

Ruolo Ala Sinistra