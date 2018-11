Rivelazioni d'Europa: Borja Iglesias, è l'anno del Panda

© foto di Alterphotos/Image Sport

Borja Iglesias Quintas da Santiago de Compostela, sette gol in dodici giornate con la maglia dell'Espanyol, è uno dei migliori acquisti per rendimento ed efficacia del calcio internazionale. Arrivato per meno di dieci milioni dal Celta Vigo, che ha comunque dato i suoi galloni a Maximiliano Gomez, ha clausola rescissoria da ventotto ed è il perno della stagione dei catalani. E non sono solo i gol a contare, ma la sua qualità nel gioco e nel 4-3-3 di Rubi. Soprannominato il Panda, grazie a una canzone così chiamata del rapper Desiigner, il suo hashtag #PandaTeam è diventato un marchio di fabbrica in Galizia prima e con l'Espanyol oggi. La posizione in classifica di Borja Iglesias e compagni non è casuale: Cesc Rubi è arrivato dall'Huesca e ha dato subito la sua impronta alla squadra, dopo l'era Quique Sanchez Flores. 'Primo non prenderle', è la filosofia dell'ellenatore ma le reti del giocatore più costoso della storia dell'Espanyol sono certo arma comoda per proseguire nella pratica.

Nome Borja Iglesias Quintas

Anno di nascita 1993

Nazionalità Spagna

Squadra Espanyol

Ruolo Centravanti