© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Fedor Chalov da Mosca. Nato a Mosca, cresciuto a Mosca, affermatosi a Mosca. Fedor Chalov ha un binario unico su cui ha plasmato la sua vita e il suo talento da attaccante. Ha iniziato a suonare il pianoforte, il flauto, ma non riusciva ad accordare niente come scarpette e tacchetti. A tredici anni era capocannoniere tra i coetanei nelle giovanili del CSKA Mosca, nel settembre del 2016 ha debuttato tra i professionisti, a novembre in Champions e a dicembre ha segnato il suo primo gol. Alla fine del 2017 è stato eletto miglior giovane di Russia, nell'estate del 20187 è stato pre-convocato per il Mondiale in casa e adesso è finito anche tra quelli ufficiali. L'ascesa di Fedor Chalov da Mosca è fatta di giorni, settimane, mesi. Gol. Nove in quattordici gare in Premier Liga, è capocannoniere del campionato in una lega dove chi insegue non è certo di primo pelo. Fedor Chalov da Mosca è pure la grande speranza della Russia che verrà, alle prese con calciatori ribelli, con una generazione che ha fallito e con un Mondiale casalingo non andato come sperato. E il futuro è tutto sulle sue spalle.

Nome Fedor Chalov

Anno di nascita 1998

Nazionalità Russia

Squadra CSKA Mosca

Ruolo Attaccante