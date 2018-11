Rivelazioni d'Europa: Jonny, meritarsi Madrid. In Premier di passaggio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Jonny Castro è a Wolverhampton, duecentocinquantamila anime nelle West Midlands, forse di solo passaggio. Come le carovane che mille anni fa, in quelle latitudini, commerciavano lana. Treni senza sosta, implacabili e inarrestabili verso i binari dell'orizzonte. Jonathan Castro Otto viene dalla Galizia, terra del Cammino e lì ha speso una vita, una carriera. A correre sulla fascia mancina, a seminare chilometri, nelle nazionali giovanili iberiche e col suo club del cuore. Dell’anima. Poi una chiamata, di quelle irrinunciabili. Dalla parte meno nobile ma più guerriera di Madrid, quella del Cholo Simeone. Castro ha detto sì ma l’Atletico Madrid ha deciso di prestarlo, perché lì il ruolo era già coperto da Hernandez e Felipe Luis. Giovane ma non troppo, Jonny Castro ha accettato l’avventura e con la maglia del Wolverhampton, per la prima volta nella vita lontano da casa, si è dimostrato un’ira di Dio. Nello schema di Nuno Espirito Santo, Jonny Castro calza a pennello. Perché ha corsa e tecnica, sa fare entrambe le fasi e gestisce pure i movimenti dei compagni. E’ un giovane leader. Che ha già dimostrato di meritarsi anche Madrid.

Nome Jonathan Castro Otto

Anno di nascita 1994

Nazionalità Spagna

Squadra Wolverhampton

Ruolo Terzino Sinistro