Rivelazioni d'Europa: Jovic, intrighi di mercato e gol da record

Nessuno, prima di Luka Jovic, era riuscito a segnare cinque reti in novanta minuti in una partita di Bundesliga. Lo ha fatto con il suo Eintracht Francoforte contro il Fortuna Dusseldorf ed è anche grazie a questi se guida la classifica dei cannonieri del campionato tedesco. Nove reti su nove gare in Bundes, tre su quattro in Europa League. Luka Jovic da Bijeljina, Bosnia, ma nazionale serbo, è sulla strada dell'esplosione. Scuola Stella Rossa, fucina sempiterna di talenti, la traiettoria della carriera lo ha portato sorprendentemente ad essere acquistato dall'Apollon Limassol. Solo che a Cipro non ha mai giocato visto che, pochi istanti dopo, è diventato un giocatore del Benfica. Documenti svelati da Football Leaks che hanno fatto discutere, vista la discrepanza di cifre tra i trasferimenti. In Portogallo, però, non va come sperato. Gioca con la squadra B, coi big sono spiccioli di carriera e senza acuti, senza gol. "Lo acquisteremo", gongola intanto la dirigenza dell'Eintracht Francoforte. Che è altrettanto vicina nella storia dei recenti trasferimenti con quella delle Aquile e che, in ogni caso, si è riservata il diritto d'acquisto su Jovic. Che è centravanti puro ma completo, forte, potente. Moderno. Ventuno anni e già i record in bacheca. Se son rose, fioriranno. Ma i primi petali si vedono già.

Nome Luka Jovic

Anno di nascita 1997

Nazionalità Serbia

Squadra Eintracht Francoforte

Ruolo Attaccante