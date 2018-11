Rivelazioni d'Europa: Junior Firpo, l'uomo che ha steso Milan e Messi

Su Tuttomercatoweb.com le schede delle rivelazioni dei grandi campionati

Difficilmente Junior Firpo da Santo Domingo de Guzmán deciderà di vestire la maglia dei Los Quisqueyanos. Anche perché il laterale rivelazione del Betis Siviglia è volato in Andalusia a soli sei anni e da lì inizia a seguire la famiglia, cambiando pure squadre e settore giovanile. Atletico Benemiel, Tiro Pichon, Puerto Malagueno. Al Betis arriva a diciotto anni, dopo una lunga trafila nel dimenticatoio del calcio iberico. Under 19, poi squadra B, fino ai ventuno anni. Lateral izquierdo con clara proyección ofensiva. Tremendamente técnico y con una potencia en su tren inferior realmente envidiable. La traduzione sembra evitabile, in soldoni il Betis lo presentava giovanissimo come una macchina da corsa e guerra in proiezione offensiva sulla fascia sinistra. Le prestazioni in crescendo, dopo il debutto tra i pro arrivato solo nel 2018, hanno portato il Betis a rinnovargli il contratto il 19 agosto scorso fino al 2023 con tanto di clausola da 50 milioni di euro. E' l'arma nascosta del 4-2-3-1 di Quique Setien, che grazie alla sua corsa e al suo dribbling riesce a spaccare le difese avversarie, non ultima quella del Barcellona. Nella scuderia di Pere Guardiola, sul giocatore c'è già una lunga sequela di squadre interessate. Dal Real Madrid agli stessi blaugrana fino, guarda un po', al Manchester City. Lui che è presente del Betis e futuro della Spagna, che l'ha adottato giovanissimo e dove ha già esordito in Under 21. Aspettando la chiamata di Luis Enrique.

Nome Héctor Júnior Firpo Adamés

Anno di nascita 1996

Nazionalità Santo Domingo

Squadra Betis Siviglia

Ruolo Esterno sinistro