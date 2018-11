Rivelazioni d'Europa: Maxi Gomez, il futuro dell'attacco Celeste

© foto di Imago/Image Sport

Il Toro Maxi Gomez ha rifiutato i milioni cinesi per provare a continuare a far carriera in Europa. Missione riuscita. Non ha il fisico del giocoliere ma le spalle del fromboliere. E’ vice Edinson Cavani ma dal fisico e dalle caratteristiche ben diverse. Centottantasei centimetri di forza e colpi di testa, Maxi Gomez arriva dalla cantera del Defensor Sporting. Che non avrà le palle nobiliari di Nacional e Penarol ma ha comunque quelle di una società capace di forgiare preziosi talenti. Con la maglia del Celta Vigo, dove è arrivato nell'estate del 2017, ha già segnato 6 gol con 4 assist in 10 partite giocate. Ventidue minuti per la prima rete della carriera in Liga, non è solo uomo d'area tutto centrale. Ha sportelli larghi che gli permettono di essere padrone dello spazio e del pallone ma pure il senso pratico e tecnico del centravanti di mestiere. Il piede non sarà di Suarez ma non è neanche ultimo degli operai, il Toro tutto destro. Contratto fino al 2022, è nell'orbita Stellar, quella di Bale, per intenderci. Quella che ha fior di campioni in Premier League e che, in Serie A, tra i big segue solo Szczesny della Juventus.

Nome Maximiliano Gómez González

Anno di nascita 1996

Nazionalità Uruguay

Squadra Celta Vigo

Ruolo Centravanti