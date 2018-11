Rivelazioni d'Europa: Pereyra, il Tucumano ha conquistato Londra

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La nuova vita del Tucumano è a Londra. Roberto Pereyra si è preso i cuori dei tifosi del Watford, in questa stagione. Più che nell'ultima. Perché la Juventus ci ha creduto ma mai fino in fondo. Così ha scelto di emigrare, per trovare un nuovo calcio, una nuova storia. Un nuovo luogo dove imporre il suo calcio e quello di Vicarage Road è sembrato perfetto per lui, sin da subito. Cinque reti in dodici partite in Premier League in stagione non raccontano tutto. Molto, sì, ma non tutto. Poteva tornare in Italia, ripartendo dall'altra sponda di Torino. Adesso lo segue una delle molte facce di Londra, ma quella più danarosa del Chelsea. Perché le sue giocate sono garanzia di rendimento e spesso di marcature per le Api della Capitale. Grazie al Watford, e pure viceversa, ha conquistato anche la maglia della Nazionale, da vera e propria rivelazione della Premier che combatte, all'ombra dei petroldollari e dei rubli delle padrone del campionato. In attesa che presto arrivi la sua nuova, grande, irrinunciabile occasione.

Nome Roberto Maximiliano Pereyra

Anno di nascita 1991

Nazionalità Argentina

Squadra Watford

Ruolo Trequartista