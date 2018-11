Rivelazioni d'Europa: Upamecano, tra Varane e Koulibaly

Su Tuttomercatoweb.com le schede e gli approfondimenti sui giocatori rivelazione dei grandi campionati

Quando Dayot Upamecano giocava con la maglia del Valenciennes e con quelle delle nazionali francesi minori, c'era la fila dei club presenti per vederlo. Tutti per lui. Tutti per quel giovane e sorridente gigante che Ralf Rangnick decise senza indugi di portare a Salisburgo. Deus ex machina del progetto calcistico dei bibitari, la scelta fu certamente azzeccata. Ma senza sorprese. A diciassette anni era parte integrante della prima squadra agli ordini di Oscar Garcia: le grandi continuavano a osservarlo ma il RB Lipsia, fratello di integratori energetici ed economici, lo portò alla novella casa madre per 9 milioni di euro. In questo, anche un passaggio al Liefering, a sua volta colonia del Salisburgo. Il suo modello è Raphael Varane, a molti ricorda Kalidou Koulibaly. Un riassunto del meglio: forza, impostazione, fisico, carattere, grinta, piglio, colpo di testa, tecnica e capacità tattiche. Dayot Upamecano ha tutto per diventare uno dei difensori centrali più forti del mondo e Lipsia sembra, adesso, il trampolino di lancio per il salto definitivo. Per una cifra da record, s'intende, ma la rivelazione è compiuta: Upamecano è il leader della miglior retroguardia della Bundes. In attesa del futuro che verrà.

Nome Dayotchanculle Oswald Upamecano

Anno di nascita 1998

Nazionalità Francia

Squadra RB Lipsia

Ruolo Difensore Centrale