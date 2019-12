Riyad -1, SMS al mercato. Così Milinkovic è tornato Milinkovic

Fonte: dal nostro inviato a Riyad, Arabia Saudita

Sergej Milinkovic-Savic costava un tempo cento milioni. Rifiutati, rigettati da Claudio Lotito, per tenersi al dito l'anello più brillante. Poi una stagione d'alti e bassi, ora è tornato lui. Sorprese in serbo ma di quelle luminose, fisico e giocate al servizio della squadra e non più del muso lungo di un giocatore che sull'altare del mercato si era perso. C'è la mano di Simone Inzaghi anche in lui, anche nella rinascita di SMS. Che ha ora un ruolo definito, interno con licenza d'offendere ma coi muscoli per fare da muraglia. Ha i piedi da ballerino e le gambe da ariete, prototipo del centrocampista moderno. Quando sbocciò Paul Pogba, tutti credemmo che quella fosse la direzione e il serbo Sergej è quello che per fisiche fattezze più gli si avvicina. La storia ha poi raccontato che il calcio è fatto di tante strade e tentacoli e che ognuno ha una sua casa cucita su misura, a prescindere dall'altezza e da madre natura. Però è chiaro che in un football sempre più dinamico, quelli capaci d'abbinare spada e fioretto come Milinkovic siano merce rara. Chissà se sarà la sua ultima annata alla Lazio, il ciclo del pallone dice di sì. Che le storie devono finire, a un certo punto, come doveva andare però anche due anni fa. Lotito e Tare hanno deciso altrimenti, un anno è stato di rimbalzo dalla delusione dopo gli echi di mercato, tre cifre poi solo virtuali. Questa sta dando ragione alla Lazio. E SMS sta diventando ancor migliore.