Road to Euro 2020 - Le sorprese: Ucraina e Kosovo fanno notizia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Ucraina già qualificata, da prima con otto punti di vantaggio sul Portogallo di Cristiano Ronaldo, è senza molti dubbi la più grande sorpresa delle qualificazioni a Euro2020, almeno finora. In un girone dove avrebbe dovuto vedersela con la Serbia come seconda forza, la selezione guidata da Shevchenko ha macinato gioco e risultati: 15 gol fatti e appena 2 subiti in sette gare, mai sconfitta, difenderà la propria imbattibilità a Belgrado. Merito di quello che si può definire un giusto mix: se le ultime generazioni erano state abbastanza deludenti, è bastato tenerne il meglio e amalgamarlo con giovani dal futuro assicurato (Zinchenko, Tsyhankov, Lunin, lo stesso Malinovskyi) per ottenere una miscela dal potenziale esplosivo.

Il Kosovo ha fatto notizia per aver messo in difficoltà l'Inghilterra. Fino a quella gara, i ragazzi di Pristina non avevano mai perso una partita tra 2018 e 2019. Ora il sogno è a un passo: dalla prossima giornata, sfida diretta col Montenegro, passeranno tutte le speranze di qualificazione del gruppo guidato dal ct Challandes. Una possibilità, più che un sogno, a dirla tutta. E pensare che la giovane nazionale balcanica non è ancora riconosciuta da diversi Paesi europei (Spagna e Russia in testa).

Le altre? Non siamo su questi livelli. Anche perché i dieci gironi di qualificazione spesso sono molto equilibrati. Però la giovane e rinata Ungheria, in questo momento avanti a Slovacchia e Galles, colpisce sicuramente. Nel girone dell'Italia c'è la Finlandia di Pukki, bomber in Premier e anche in nazionale. E poi Cipro: aggrappati alla speranza degli spareggi, i ragazzi di Ran Ben Shimon difficilmente andranno agli Europei. Ma con 10 punti in un gruppo molto complicato (Russia e Belgio, più la Scozia) hanno già fatto una buona impressione.