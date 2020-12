Road to World Cup Qatar 2022: il girone dell'Italia e le date delle qualificazioni

Svizzera, Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania. Sono queste le quattro avversarie dell’Italia di Roberto Mancini, sorteggiata nel gruppo C delle qualificazioni europee ai mondiali di Qatar 2022. Il percorso inizierà a fine marzo 2021: gli azzurri, così come i gruppi di Francia, Spagna e Belgio, non giocheranno la settima e l’ottava giornata, che si terranno a metà ottobre, perché impegnati nelle final four di Nations League.

Quando si giocheranno le gare di qualificazione. Prima giornata – 24-25 marzo 2021

Seconda giornata – 27-28 marzo 2021

Terza giornata – 30-31 marzo 2021

Quarta giornata – 1-2 settembre 2021

Quinta giornata - 4-5 settembre 2021

Sesta giornata – 7-8 settembre 2021

Nona giornata – 11-13 novembre 2021

Decima giornata – 14-16 novembre 2021

Primo turno playoff – 24-25 marzo 2022

Secondo turno playoff - 28-29 marzo 2022

