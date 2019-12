Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, l'avvicendamento nella proprietà dei terreni di Tor di Valle tra Eurnova ed il gruppo Cpi (con a capo Radovan Vitek) ha rappresentato il punto di svolta per sbloccare anche la trattativa tra James Pallotta e Dan Friedkin. Vitek sta per chiudere l'accordo con UniCredit, acquistando i crediti ipotecari che gravano su Eurnova, per circa 60 milioni di euro. Doppia rivoluzione in casa Roma, nuovo proprietario e nuovo titolare dei terreni e del progetto stadio, con i due che nelle ultime ore hanno intensificato i contatti per costruire insieme il futuro giallorosso.