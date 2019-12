© foto di Federico Gaetano

Ipse dixit. 28 maggio 2017, James Pallotta parla a dopo la vittoria contro il Genoa, nella data dell'addio al calcio di Francesco Totti. "Nel 2020 dovreste avere lo stadio. Se non lo avrete per quel momento avrete un altro proprietario". Una profezia, in pratica. Perché il nuovo stadio ancora non c'è, i mattoni sono ancora in cantiere. E la Roma sta passando di mano, da quelle del magnate di Boston a Dan Friedkin da Houston. Una promessa mantenuta, in fondo: perché Pallotta era stato chiaro. "Stadio o nuovo proprietario nel 2020". Così sarà.