Il Corriere dello Sport oggi in edicola parla della procedura che adesso porterà la Roma nelle mani di Dan Friedkin da quelle di James Pallotta. Un passo riguarda l'offerta pubblica d'acquisto, necessaria per legge con le società italiane quotate in borsa. Friedkin dovrà lanciarla ai piccoli azionisti. Il prezzo per azione sarà di circa 0,62 euro per azione, media del titolo degli ultimi mesi. Per questo, ancora, non è determinabile l'esatta quantità di denaro che mister Toyota USA dovrà sborsare.