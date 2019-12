© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dato il probabile cambio di proprietà, in molti auspicano un primo anno all'insegna dei colpi di mercato, non curanti del fair play finanziario per una stagione. Ma, come spiegato dall'edizione odierna de Il Tempo, ad oggi la Roma rientra nei paletti della Uefa e quindi è impossibile parlare di accordi volontari di patteggiamento: i “voluntary agreements” sono concessi ai club che cambiano proprietà ma solo quando hanno sforato i limiti. E questo non è ancora avvenuto