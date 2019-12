Roma a Friedkin, l'apertura de Il Romanista: "Ok il prezzo è Houston"

"Ok il prezzo è Houston". Questo è il gioco di parole con cui l'edizione odierna de Il Romanista apre in prima pagina in merito alle vicende societarie della Roma. C'è l'accordo - si legge -: Pallotta ha detto sì all'ultima offerta del texano. Le cifre, da confermare, parlano di circa 900 milioni totali. E fanno della Roma la società italiana di calcio più pagata. Entrambe le parti confermano. Per il "trasloco" da Boston a Houston manca la stesura dei contratti delle dodici società coinvolte nella trattativa. Nelle prossime ore attesa l'ufficialità del cambio di proprietà Ryan Friedkin destinato al ruolo di presidente, per niente rivoluzione nella dirigenza. Pallotta resta azionista di minoranza.