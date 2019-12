© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Filtrano parole di James Pallotta dagli Stati Uniti, raccolte da La Gazzetta dello Sport. "Tutto quello che ho fatto è stato solo per il bene della Roma, così come quello che farò". Lo statunitense è stato il 23° presidente del club in carica dal 27 agosto del 2012, dopo essere entrato nel pacchetto azionario come socio di Thomas Di Benedetto. La valutazione del club è cinque volte più alta rispetto a sette anni fa.