Il Messaggero oggi in edicola fa il punto su quello che dovrebbe essere il futuro di Francesco Totti, ora che la Roma sta passando di mano. Difficile che rientri in società: adesso inizierà la nuova carriera nel calcio come procuratore a tempo pieno con la Stellar Group di Jonathan Barnett. "Ho preso una decisione e vado avanti", ha detto negli scorsi giorni e la sensazione è che non ci saranno ribaltoni a riguardo.