Roma a Friedkin, Verdone: "Pallotta, che scelte: i soldi di Salah per Schick"

Tifoso della Roma e volto noto del cinema italiano, Carlo Verdone ha parlato dello storico passaggio del club, oramai a un passo, da James Pallotta a Dan Friedkin a Il Messaggero. "Certe scelte di Pallotta non le ho comprese come certe operazioni. Comprare Schick coi soldi di Salah, buttati. Ora, quando uno decide di cedere un club, vuol dire che si è stufato. A Roma non si tappano le buche, non si raccoglie l'immondizia, come si può pensare a realizzare uno stadio?".