I rumors prendono sempre più consistenza. Il futuro di Solskjaer allo United è appeso a un filo

In Inghilterra non riescono a darsi spiegazioni convincenti. L’avvio di stagione del Manchester United di Ole Gunnar Solskjaer, specialmente in Premier, è ben più che preoccupante. Nonostante gli arrivi estivi di gente come Van de Beek, Telles ed Edinson Cavani, i Red Devils si trovano attualmente al 15° posto in classifica. Colpa, per così dire, di due vittorie, un pareggio e addirittura tre sconfitte nelle prime 6 stagionali. Un bottino decisamente povero e deludente, che ha imposto riflessioni nelle menti della proprietà e della dirigenza. Anche perché pure in Champions, dopo l’ottima partenza con PSG e Lipsia, è arrivato l’inatteso e poco opportuno ko contro il Basaksehir, risultato che inevitabilmente complica il percorso verso gli ottavi di finale.

Per questi e altri motivi, la dirigenza del Manchester United sta riflettendo. Oltre al rendimento generale, preoccupa e non poco quello casalingo: nelle prime 4 partite di Premier a Old Trafford, 1 pareggio e 3 sconfitte. L’ultima delle quali, quella con l’Arsenal, definita dallo stesso tecnico norvegese “un pugno nello stomaco”. Nelle scorse ore Solskjaer ha evitato di commentare voci e speculazioni sul suo possibile esonero, ma questo non vuol dire che l’idea non ci sia. I primi contatti con Pochettino, assicurano in Inghilterra, sono già andati in scena. Esplorativi, buoni solo per capire disponibilità e richieste dell’argentino. Ma tanto basta per lasciare il tema aperto. Ed in tal senso attenzione alla gara di sabato, ore 13.30, con l’Everton di Carlo Ancelotti. Un’eventuale sconfitta farebbe precipitare le cose. E a quel punto, nonostante la scarsa voglia da parte del board dello United di arrivare ad un esonero, il futuro di Solskjaer sarebbe ben più che a rischio.