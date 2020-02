Sarà un derby scontato?

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Fosse una questione di numeri, il derby sarebbe già praticamente deciso. Perché basterebbe guardare la differenza reti fra le due squadre, più ventisei l'Inter e meno quattro il Milan, per capire che c'è un gap enorme fra le due squadre. I rossoneri sono il quintultimo attacco, con dietro solamente Udinese, Sampdoria, Brescia e Spal, a pari demerito con il Genoa. La difesa, in compenso, regge bene, con solamente 27 gol subiti.

SPINTA CONTE - Invece l'Inter ha trovato un nuovo equilibrio che negli anni non era quasi mai mancato all'inizio. Perché Handanovic riusciva spesso a mantenere la porta inviolata, vincendo quasi sempre di misura. Era capitato con il Mancini bis, ma anche con lo stesso Spalletti. Invece la gestione più tranquilla di Conte - almeno dal punto di vista della rotondità del punteggio - sta aiutando a tenere il passo, al di là dei pareggi contro Atalanta, Cagliari e Lecce. La politica dei piccoli passi, dove spesso è meglio un pareggio che una sconfitta, sta pagando come al primo anno di Juventus, dove però era riuscito a non perdere mai. Stavolta la defezione è arrivata, proprio contro i bianconeri.

DERBY SCONTATO? Il luogo comune dice che solitamente in una stracittadina tutto può succedere. Soprattutto ora che è arrivato Ibrahimovic e l'Inter dovrà probabilmente scontare l'assenza di Handanovic, rimpiazzato da Padelli. Ma, almeno nelle idee, sembra che sia quasi incanalato, perché Conte difficilmente perde le partite clou. È successo con la Juve, sì, ma la forbice tra le due squadre esiste ancora. Come c'è fra Inter e Milan, ma in favore dei nerazzurri.