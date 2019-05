Sarri seems to be the hardest word

Fuck Sarri ball è stato in questi mesi il commento più ricorrente nei confronti della filosofia di gioco dell'allenatore del Chelsea. Per giunta da parte dei sostenitori dei blues.

A marzo la situazione era letteralmente precipitata, con la squadra che stava uscendo fuori dalla zona Champions, segnava poco e non divertiva. Raramente in Inghilterra si contesta apertamente un allenatore: nel caso di Sarri si è arrivati agli insulti, alle prese in giro, persino al boicottaggio. Alcuni abbonati avevano persino venduto i biglietti per le partite di campionato e di Europa League. E anche stasera, già nei tempi regolamentari c'è stato chi, sconsolato dopo il pari dell'Eintracht, ha preferito farsi una birra al pub abbandonando Stamford Bridge.

Si dice che i conti si fanno alla fine. Ci siamo quasi arrivati, alla fine e i numeri dicono che il Chelsea ha raggiunto con un turno d'anticipo la Champions League (a differenza del Manchester United), ha raggiunto una finale di Carabao Cup persa solamente ai calci di rigore e da stasera ha la certezza di giocarsi l'Europa League a Baku contro l'Arsenal.

Numeri che riabilitano in modo importante il lavoro del tecnico italiano, che ha sì pagato anche l'atteggiamento poco incline al compromesso per quel che riguarda il modo di giocare, ma che sta portando a casa i risultati. Eppure la sua posizione non è ancora salda e magari non lo sarà nemmeno in caso di vittoria del trofeo. Nel caso di Sarri, in Inghilterra, riesce difficile ammettere il suo ottimo lavoro, al primo anno. E magari scusarsi.