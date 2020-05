Save the date. Mercoledì il Consiglio Federale: giornata campale per il calcio italiano

Mercoledì 20 maggio. Il Consiglio Federale, a partire dalle ore 12, si riunirà per discutere del futuro dei campionati italiani e dei criteri, eventuali, per ciò che riguarda possibili promozioni/retrocessioni d’ufficio in caso di sospensione degli stessi. Un incontro decisivo insomma per quanto riguarda le sorti del calcio italiano, non solo della Serie A. Fra i temi all’ordine del giorno, si legge nel comunicato, anche i “provvedimenti conseguenti” al decreto del 17 maggio che ha dato il via alla Fase 2 per il paese. Sebbene le decisioni ultime debbano arrivare ancora una volta dalla politica, è chiaro come quello di mercoledì sia uno snodo cruciale per quel che riguarda la nostra Serie A.

L’idea di Gravina rilanciata da Repubblica - L’idea del presidente della FIGC è sempre stata quella di provare a finire il campionato di Serie A, in ogni modo. Per questo fin dal primo giorno di emergenza non ha accantonato l’idea di inserire playoff e playout. Il 13 giugno è la data indicata come possibile ripartenza (nonostante un comunicato della FIGC che sospende i campionati fino al 14 giugno, nel caso servirebbe una deroga), anche se più passa il tempo più sembra difficile pensare alle squadre in campo in quella giornata. Si potrebbe rimandare al 20 giugno, ma pure cambiare format, come ventilato dalla UEFA, per diminuire il numero di partite. E così per il quotidiano l’ipotesi, e sottolineiamo ipotesi, più verosimile al momento prevederebbe due “mini tornei”: uno da 12 squadre (Juventus, Lazio, Inter, Atalanta, Roma, Napoli, Milan, Verona, Parma, Bologna, Sassuolo, Cagliari) per assegnare lo Scudetto. Uno da 8 (Fiorentina, Udinese, Torino, Sampdoria, Genoa, Lecce, Spal, Brescia) per definire le 3 retrocesse. Anche di questo, inevitabilmente, si parlerà durante il Consiglio Federale di mercoledì 20 maggio.