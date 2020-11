Scadenza 2021. Alaba, sogno di mezza Europa. Il Bayern dice no alla richiesta monstre

Corsa contro il tempo. Per tenersi stretto un giocatore in scadenza o per mettere a segno un colpaccio a parametro zero. Come di consueto, dall’1 gennaio sarà possibile firmare i pre-accordi da depositare poi ufficialmente a partire dall’1 febbraio. Da quella data, infatti, i calciatori in scadenza di contratto al 30 giugno 2021 saranno liberi di firmare con altri club per le stagioni successive. TuttoMercatoWeb.com vi racconta la situazione dei casi più eclatanti. O allettanti: dipende dai punti di vista.

Alaba lascerà il Bayern Monaco. È arrivato in Baviera appena sedicenne, nel 2008, giovane promessa della Primavera prelevato dall’Austria Vienna. Da allora, David Alaba è stato lontano da Monaco soltanto per sei mesi, quelli di un prestito all’Hoffenheim nel 2011. Poi, nove anni di successi, nei quali è diventato molto più di un semplice terzino, spostandosi al centro e divenendo leader. Ora, l’unica certezza è che saluterà in estate: l’ha annunciato il ds Salihamdzic, spiegando che il club avrebbe ritirato la sua offerta di rinnovo. Troppo alte le richieste del giocatore, che puntava a un quadriennale da 15 milioni di euro, con una sostanzioso aumento rispetto ai 10 annui attualmente percepiti.

C’è la fila. E non potrebbe essere altrimenti, perché parliamo di uno dei migliori difensori d’Europa. Perfetto per chi punta a giocare e vincere in grande, perché unisce piedi e geometrie a fisico e capacità difensive. In Italia lo seguono da tempo Inter e Juventus: per i nerazzurri sembrava un obiettivo già nell’ultimo mercato estivo, ora sembrano defilati. Più intenso il pressing bianconero. Ma fuori dall’Italia, ad Alaba, ci pensano un po’ tutti: difficile dire chi sia in pole position, forse il Real Madrid, ma si tratta di un profilo graditissimo da anni anche a Guardiola (che lo ha già allenato) e al suo Manchester City. Senza dimenticare Barcellona e Paris Saint-Germain. La spunterà chi avrà coraggio e portafoglio sufficienti.

Il futuro di Alaba

Bayern Monaco 1%

Real Madrid 30%

Manchester City 25%

Juventus 15%

Barcellona 10%

Altro 19%