Scadenza 2021. Calhanoglu talismano di Pioli, ma chiede 6 milioni: rinnovo in alto mare

vedi letture

Corsa contro il tempo. Per tenersi stretto un giocatore in scadenza o per mettere a segno un colpaccio a parametro zero. Come di consueto, dall’1 gennaio sarà possibile firmare i pre-accordi da depositare poi ufficialmente a partire dall’1 febbraio. Da quella data, infatti, i calciatori in scadenza di contratto al 30 giugno 2021 saranno liberi di firmare con altri club per le stagioni successive. TuttoMercatoWeb.com vi racconta la situazione dei casi più eclatanti. O allettanti: dipende dai punti di vista.

Il turco simbolo di Pioli, ma che distanza col Milan. Il nuovo ciclo dei rossoneri è firmato da Ibrahimovic, ma anche da Hakan Calhanoglu. Il fantasista turco è stato letteralmente rivitalizzato da Stefano Pioli, che sulla sua fantasia ha costruito buona parte delle proprie fortune sulla panchina del Diavolo. Al momento, però, la trattativa per il rinnovo vive una vera e propria fase di stallo: forte anche del suo status e del suo rendimento, Calha chiede 6 milioni annui, mentre il Milan finora si è spinto fino a 3,5. L’intesa pare lontana.

Juve e Inter alla finestra. Aria di derby, d’Italia o di Milano. Tra le squadre che seguono con grande attenzione l’evolversi della situazione vi sono bianconeri e nerazzurri, entrambi sempre molto attenti a questo tipo di operazioni. A Torino, Calhanoglu è visto come un potenziale alter ego di Bernardeschi e Ramsey, mentre in nerazzurro andrebbe a rimpiazzare Eriksen. Ma non è finita: in Spagna, ci pensa concretamente l’Atlético Madrid. E altre big estere, a partire dal Manchester United, seguono con attenzione l’evolversi della situazione.

Il futuro di Calhanoglu

Milan 40%

Juventus 20%

Atlético Madrid 20%

Inter 20%

Altro 10%