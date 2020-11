Scadenza 2021. D’Ambrosio capitano silenzioso: il rinnovo è solo da annunciare

Corsa contro il tempo. Per tenersi stretto un giocatore in scadenza o per mettere a segno un colpaccio a parametro zero. Come di consueto, dall’1 gennaio sarà possibile firmare i pre-accordi da depositare poi ufficialmente a partire dall’1 febbraio. Da quella data, infatti, i calciatori in scadenza di contratto al 30 giugno 2021 saranno liberi di firmare con altri club per le stagioni successive. TuttoMercatoWeb.com vi racconta la situazione dei casi più eclatanti. O allettanti: dipende dai punti di vista.

Capitano silenzioso. La fascia è sul braccio di Handanovic. Ma se c’è qualcuno di fondamentale, nello spogliatoio Inter, è sicuramente Danilo D’Ambrosio. Il terzino, arrivato nel 2014, si è ritagliato un posto al sole nella formazione di qualsiasi tecnico nerazzurro e anche uno nel cuore dei tifosi. Con tanto di ironia social sulla sua capacità di spedire in panchina qualsiasi competitor, anche sulla carta più blasonato, nel ruolo.

Le sirene di casa non bastano: vuole l’Inter. Nato a Napoli, D’Ambrosio ha di recente registrato l’interessamento proprio del club azzurro. Sirene che magari faranno piacere, ma non lo distolgono più di tanto dal suo futuro, ancora con l’Inter. Il suo agente lo ha chiarito più volte negli ultimi tempi: il rinnovo non è una formalità, ma poco ci manca. Questione di dettagli e di firme: un rinnovo solo da annunciare, anche se si attende di capire se sarà fino al 2022 o 2023.

Il futuro di D’Ambrosio

Inter 90%

Napoli 5%

Altro 5%