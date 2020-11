Scadenza 2021. Donnarumma, il rinnovo è dietro l'angolo. Il Diavolo sta nei dettagli

Corsa contro il tempo. Per tenersi stretto un giocatore in scadenza o per mettere a segno un colpaccio a parametro zero. Come di consueto, dall’1 gennaio sarà possibile firmare i pre-accordi da depositare poi ufficialmente a partire dall’1 febbraio. Da quella data, infatti, i calciatori in scadenza di contratto al 30 giugno 2021 saranno liberi di firmare con altri club per le stagioni successive. TuttoMercatoWeb.com vi racconta la situazione dei casi più eclatanti. O allettanti: dipende dai punti di vista.

A difesa del Diavolo. Gianluigi Donnarumma c’è stato, c’è e soprattutto ci sarà. Il portiere classe ’99 è il pilastro su cui si regge la rinascita del Milan, di cui è arrivato al sesto anno come estremo difensore titolare. Sono lontani i tempi delle banconote gettate in campo e anche degli screzi mediatici: la volontà del club è di tenersi stretto Gigio, che a sua volta non ha alcun desiderio di lasciare i rossoneri. Così, raggiunta un’intesa di massima su uno stipendio da top player (da 7,5-8 milioni di euro all’anno), mettere nero su bianco il prolungamento diventa questione di tempo.

E di piccoli ostacoli. Perché le trattative, soprattutto con un agente come Raiola, non sono mai semplici. Così, se l’intesa di massima c’è, manca quella su dettagli, da non sottovalutare. Primo fra tutti la clausola, ché Raiola vorrebbe inserire una risolutiva non particolarmente alta o quantomeno legata alla partecipazione alla prossima Champions. E il Milan, invece, non vuole proprio contemplare l’idea di separarsi dal proprio giovane fuoriclasse. Proprio la Champions, però, pone un interrogativo più generale: fin qui, Donnarumma non vi ha mai giocato. Pioli e i suoi sono al momento primi in classifica, ma sarà una corsa molto dura. Quanto può uno come lui restare fermo a zero presenze nell’Europa che conta?

Il futuro di Donnarumma

Milan 95%

Altro 5%