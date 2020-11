Scadenza 2021. Khedira è sempre a Torino, il suo futuro no. Tre strade per dirsi addio

Corsa contro il tempo. Per tenersi stretto un giocatore in scadenza o per mettere a segno un colpaccio a parametro zero. Come di consueto, dall’1 gennaio sarà possibile firmare i pre-accordi da depositare poi ufficialmente a partire dall’1 febbraio. Da quella data, infatti, i calciatori in scadenza di contratto al 30 giugno 2021 saranno liberi di firmare con altri club per le stagioni successive. TuttoMercatoWeb.com vi racconta la situazione dei casi più eclatanti. O allettanti: dipende dai punti di vista.

Io sono ancora qua. E già, perché la Juventus lavora da tempo alla (ri)soluzione della situazione di Sami Khedira, ma il centrocampista tedesco continua a fare base a Torino. Praticamente fuori squadra e fuori dal progetto di Pirlo, il centrocampista è, dei tre grandi nodi (con lui Matuidi e Higuain), quello di cui Paratici non è riuscito a venire a capo in estate. E neanche dopo: a dispetto delle frequenti indiscrezioni in tal senso, il suo contratto non è mai stato sciolto.

Gennaio o giugno? Il countdown prosegue. Il nuovo auspicio bianconero è quello di alleggerire il proprio monte stipendi già dal prossimo mercato di riparazione. Il club tornerà alla carica proponendo destinazioni alternative, o altrimenti la risoluzione che agevolerebbe anche al giocatore la ricerca di una nuova squadra. Fin qui, Khedira non ha mai detto sì. Gli interessi, più o meno accesi, da Premier League, Bundesliga o campionati esotici (MLS), non sono mai mancati. E non mancherebbero a giugno.

