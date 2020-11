Scadenza 2021. Maksimovic con il tira e molla per il rinnovo. Gattuso lo vuole

Corsa contro il tempo. Per tenersi stretto un giocatore in scadenza o per mettere a segno un colpaccio a parametro zero. Come di consueto, dall’1 gennaio sarà possibile firmare i pre-accordi da depositare poi ufficialmente a partire dall’1 febbraio. Da quella data, infatti, i calciatori in scadenza di contratto al 30 giugno 2021 saranno liberi di firmare con altri club per le stagioni successive. TuttoMercatoWeb.com vi racconta la situazione dei casi più eclatanti. O allettanti: dipende dai punti di vista.

Vicini, lontani, vicini, lontani. Le parti in questi mesi hanno spesso cambiato distanza. Così Nikola Maksimovic continua a non avere un prolungamento contrattuale oltre giugno, con molti club che potrebbero approfittarne come l'Inter. Ramadani e il Napoli nelle scorse settimane hanno cercato un accordo, ma le richieste sono molto alte (intorno ai 3 milioni) e gli azzurri per ora non hanno l'intenzione di accontentare il difensore. Dunque il tira e molla rimane in piedi, così come la possibilità che non prolunghi.

Sembra la stessa situazione di Mertens dell'anno scorso. Quando il belga sembrava oramai con un piede e mezzo verso l'uscita, salvo poi rinnovare alle cifre di De Laurentiis, seppur con un lieve rialzo. Così rimane da capire se il serbo stavolta terrà il punto, per poi essere salutato a fine giugno - non senza qualche rimpianto - oppure abbasserà il tiro per poi continuare la propria esperienza a Napoli. Certo è che lo status da svincolato di lusso lo inseriscono nel novero dei più àmbiti. Gattuso continua a volerne il prolungamento perché sembrava titolare fisso prima di questa querelle.

Il futuro di Maksimovic

Napoli 50%

Inter 40%

Altro 10%