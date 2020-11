Scadenza 2021. Milik, per ora ci hanno perso tutti. Roma vigile, altrimenti partirà a zero

Corsa contro il tempo. Per tenersi stretto un giocatore in scadenza o per mettere a segno un colpaccio a parametro zero. Come di consueto, dall’1 gennaio sarà possibile firmare i pre-accordi da depositare poi ufficialmente a partire dall’1 febbraio. Da quella data, infatti, i calciatori in scadenza di contratto al 30 giugno 2021 saranno liberi di firmare con altri club per le stagioni successive. TuttoMercatoWeb.com vi racconta la situazione dei casi più eclatanti. O allettanti: dipende dai punti di vista.

Estate in bilico, poi ci hanno perso tutti. Fin qui, è l’unico bilancio possibile per il caso Arek Milik. Il centravanti polacco ha passato l’estate con le valigie in mano: corteggiato dalla Juventus, vicinissimo alla Roma. Poi è rimasto in azzurro, ma sostanzialmente fuori squadra, e il Napoli vede depauperarsi un patrimonio non da poco. Da 50 milioni (richiesta azzurra fino a pochi mesi fa) a 0 il passo è stato fin troppo breve. Mentre il 26enne resta fermo agli undici minuti dell’8 agosto 2020, ultima partita giocata. E corre il rischio di saltare l’appuntamento europeo con la sua Polonia.

Partirà davvero a parametro zero? Date le premesse, è una domanda legittima. Rivederlo in azzurro, a oggi, è pura utopia: i discorsi per il rinnovo si sono arenati da tempo e sembrano definitivamente compromessi. La soluzione più logica sarebbe quella di una cessione a gennaio: il Napoli recupererebbe qualcosa, Milik giocherebbe, un altro club ne beneficerebbe. Quale? Un ritorno di fiamma della Roma non è affatto da escludere, soprattutto se a Trigoria torneranno a bussare per Dzeko. Altrimenti, tutte le strade portano a giugno: a parametro zero, e con una richiesta non particolarmente esosa per una big (5 milioni annui), Milik piace a tante. L’Inter è alla finestra (anche per gennaio in realtà, ma i nerazzurri non sembrano pronti ad affondare così presto). La Juventus resta vigile, così come la stessa Roma. In casa Fiorentina, il dg Barone ha escluso di muoversi in inverno, ma in estate un tentativo potrebbero farlo anche i viola. A meno di non guardare all’estero: PSG e Tottenham si erano mosse in tempi non sospetti.

