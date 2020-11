Scadenza 2021. Sergio Ramos all'80% via dal Real. È l'erede di Thiago Silva?

Corsa contro il tempo. Per tenersi stretto un giocatore in scadenza o per mettere a segno un colpaccio a parametro zero. Come di consueto, dall’1 gennaio sarà possibile firmare i pre-accordi da depositare poi ufficialmente a partire dall’1 febbraio. Da quella data, infatti, i calciatori in scadenza di contratto al 30 giugno 2021 saranno liberi di firmare con altri club per le stagioni successive. TuttoMercatoWeb.com vi racconta la situazione dei casi più eclatanti. O allettanti: dipende dai punti di vista.

All'80% va via. Il capitano del Real Madrid e pilastro della nazionale spagnola, Sergio Ramos, ha deciso che questa è la sua ultima stagione con le merengues. Dopo avere vinto tutto più volte, alzato praticamente tutti i titoli tranne l'Europa League, che avrebbe vinto rimanendo un anno in più al Siviglia prima di lasciarlo per raggiungere la Castilla. Non può essere comunque un cruccio per chi ha vinto due Europei, un Mondiale, quattro Champions League, cinque campioni spagnoli più altre varie coppe. In totale, da professionista, 25 titoli e una carriera straordinaria, quasi irripetibile.

Zidane vorrebbe tenerlo in rosa ma non è detto che ci riesca. Anzi, la sensazione è che sia finito un ciclo, sia al Real Madrid che negli avversari del Barcellona. Meglio non esagerare con tirare troppo la corda, perché Sergio Ramos dopo sedici anni deve avere la possibilità di salutare come uno dei migliori di sempre per la retroguardia castillana. Dove può andare? I media riportano la Juventus come un possibile approdo, anche se la difesa juventina attualmente sembrerebbe già ben messa per il futuro. Ecco allora il Paris Saint Germain che ha lasciato andare - frettolosamente? - Thiago Silva e potrebbe avere bisogno di una guida spirituale (e non solo) per la propria retroguardia. Sicuro chiederà un ingaggio monstre che taglierà fuori tante squadre europee.

Il futuro di Sergio Ramos

Real Madrid 20%

Juventus 20%

PSG 50%

Altro 10%